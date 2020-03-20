ФСБ нашла в Крыму сборщиков денег для запрещенной ИГИЛ

20 Март 2020 2020-03-20T12:50:35+03:00

Под видом благотворительности террористам отправили около 2 миллионов рублей

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Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга остановили в Крыму работу законспирированной ячейки запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, работа ячейки заключалась в финансировании террористов. Под видом благотворительного фонда они собрали и перевели боевикам и их пособникам около двух миллионов рублей.

Обыск подтвердил противоправные действия. У задержанных изъяли средства коммуникации и платежные инструменты, а также документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU