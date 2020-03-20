ФСБ нашла в Крыму сборщиков денег для запрещенной ИГИЛ
Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга остановили в Крыму работу законспирированной ячейки запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ.
Как сообщили в пресс-службе ФСБ, работа ячейки заключалась в финансировании террористов. Под видом благотворительного фонда они собрали и перевели боевикам и их пособникам около двух миллионов рублей.
Обыск подтвердил противоправные действия. У задержанных изъяли средства коммуникации и платежные инструменты, а также документы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU