2020-03-20T12:50:35+03:00
Происшествия

ФСБ нашла в Крыму сборщиков денег для запрещенной ИГИЛ

Под видом благотворительности террористам отправили около 2 миллионов рублей
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
У задержанных изъяли документы.У задержанных изъяли документы.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга остановили в Крыму работу законспирированной ячейки запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, работа ячейки заключалась в финансировании террористов. Под видом благотворительного фонда они собрали и перевели боевикам и их пособникам около двух миллионов рублей.

Обыск подтвердил противоправные действия. У задержанных изъяли средства коммуникации и платежные инструменты, а также документы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выходных погода порадует крымчан весенним теплом
Как изменится работа магазинов Симферополя в связи с угрозой коронавируса
ФСБ нашла в Крыму сборщиков денег для запрещенной ИГИЛ
Школьные занятия уходят в интернет и телевидение
Администрации городов и районов Крыма будут работать с людьми онлайн и по телефону
Информацию обо всех гражданах, приехавших из Украины, передают медикам
В Крыму запретили посещать дома престарелых
В Крыму заявление на получение мер соцподдержки можно будет подать онлайн
Крымчан призывают сознаться в посещении Китая и Италии по украинскому загранпаспорту
Чиновники проверят, как перевозчики Крыма дезинфицируют маршрутки и автобусы
Швейные фабрики и ателье Крыма начнут выпускать ватно-марлевые повязки
Внедрение бесконтактной оплаты проезда для льготников в Крыму продлили до 1 сентября
Аэропорту Симферополя отдадут тепловизоры, которые стоят на границе с Украиной
В изоляторах находятся 16 крымчан с подозрением на коронавирус
Спрос на продукты питания в Крыму остается повышенным
Вернувшиеся из-за границы крымчане могут оформить больничный онлайн
Увеличено количество авиарейсов из российских городов в Крым
С лета из Симферополя запустят авиарейсы в Астрахань
«Крымтроллебусу» к валидаторам понадобились кондукторы
Погода на 20 марта: утром заморозки, днем до +14
Похолодание серьезно ударило по сельскому хозяйству Крыма
Бывшего главврача Ленинской больницы будут судить за взятку
Волонтеры несколько часов пытались спасти дельфина от смерти
Из-за угрозы коронавируса лайнер «Князь Владимир» отказался покидать порт
В номерах крымских гостиниц появятся антисептики
Глава Минздрава Крыма показал, как правильно обеззараживать руки
В Симферополе и Севастополе 20 марта частично отключат электричество
Чемпионат Крыма по футболу отменен из-за коронавируса
Путин пообещал поддержать присвоение жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов