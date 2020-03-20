Как изменится работа магазинов Симферополя в связи с угрозой коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T13:54:49+03:00

За здоровьем персонала будут следить особенно внимательно. Фото: Виктория ДУДИНА

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Администрация Симферополя посоветовала магазинам принять меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе администрации, теперь помещения магазинов будут проходить постоянную дезинфекцию, особое внимание уделят ручкам тележек и дверей.

Длина очередей вырастет – в целях безопасности покупателю придется стоять на расстоянии метра от следующего. В скором времени наладят и дистанционную выдачу покупок.

За здоровьем персонала руководство также будет следить, а лиц с подозрением на заболевание вообще не допустят к работе.

Несмотря на ажиотаж вокруг покупок, полки супермаркетов будут полными – поставщикам чиновники дали задачу бесперебойно обеспечивать торговые точки товарами первой необходимости. А интернет-магазинам и сервисам доставки порекомендовали ограничить контакт с людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU