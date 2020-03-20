Профосмотры и диспансеризация в Крыму отменяются
Плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры в Крыму отменяются по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает территориальный Фонд обязательного медицинского страхования.
Приказ о временном порядке организации работы медицинских организаций для профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Минздрав России издал 16 марта. В соответствии с документом, медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, предписано отменить диспансеризацию и профосмотры на период действия режима повышенной готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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