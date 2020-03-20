2020-03-20T15:50:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Опубликован перечень официальных ресурсов по коронавирусу в России

Сайты специально созданы для достоверной информации
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Опубликованы официальные ресурсы по распространению вируса.Фото: journalcrimea.ruОпубликованы официальные ресурсы по распространению вируса.Фото: journalcrimea.ru
Изменить размер текста:

Опубликован перечень официальных федеральных и региональных сайтов, а также ресурсов , специально созданных на период пандемии в России, на которых можно получить достоверную информацию о ситуации с коронавирусом, пишет «Крымская газета». За достоверной информацией о коронавирусе в России следует обращаться по адресам:

https://rk.gov.ru/koronavirus

http://82.rospotrebnadzor.ru

https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/structure/1905

Спец. раздел сайта Минздрава РФ:

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19

Спец. раздел сайта Роспотребнадзора:

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php

Сайт стопкоронавирус.рф

Федеральный чат Яндекса

https://yandex.ru/chat/#/join/02b9f3b2-fadd-4e64-9d0d-cf1808d952ee

Карта распространения от Яндекса:

https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=41.775580%2C54.894027&z=3

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попасть в МФЦ Крыма можно только по записи
Захарова помогла севастопольским дайверам выбраться с Филиппин
На автостанции Крыма перестанут пускать без билета
Почти три сотни гаражей подлежат сносу в Симферополе
Опубликован перечень официальных ресурсов по коронавирусу в России
Профосмотры и диспансеризация в Крыму отменяются
Минкурортов: Массовых отказов от отдыха в Крыму нет
На выходных погода порадует крымчан весенним теплом
Как изменится работа магазинов Симферополя в связи с угрозой коронавируса
ФСБ нашла в Крыму сборщиков денег для запрещенной ИГИЛ
Школьные занятия уходят в интернет и телевидение
Администрации городов и районов Крыма будут работать с людьми онлайн и по телефону
Информацию обо всех гражданах, приехавших из Украины, передают медикам
В Крыму запретили посещать дома престарелых
В Крыму заявление на получение мер соцподдержки можно будет подать онлайн
Крымчан призывают сознаться в посещении Китая и Италии по украинскому загранпаспорту