Опубликован перечень официальных ресурсов по коронавирусу в России

20 Март 2020 2020-03-20T15:50:02+03:00

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Опубликован перечень официальных федеральных и региональных сайтов, а также ресурсов , специально созданных на период пандемии в России, на которых можно получить достоверную информацию о ситуации с коронавирусом, пишет «Крымская газета». За достоверной информацией о коронавирусе в России следует обращаться по адресам:

https://rk.gov.ru/koronavirus

http://82.rospotrebnadzor.ru

https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/structure/1905

Спец. раздел сайта Минздрава РФ:

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19

Спец. раздел сайта Роспотребнадзора:

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php

Сайт стопкоронавирус.рф

Федеральный чат Яндекса

https://yandex.ru/chat/#/join/02b9f3b2-fadd-4e64-9d0d-cf1808d952ee

Карта распространения от Яндекса:

https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=41.775580%2C54.894027&z=3

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ИСТОЧНИК KP.RU