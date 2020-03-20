Опубликован перечень официальных ресурсов по коронавирусу в России
Опубликован перечень официальных федеральных и региональных сайтов, а также ресурсов , специально созданных на период пандемии в России, на которых можно получить достоверную информацию о ситуации с коронавирусом, пишет «Крымская газета». За достоверной информацией о коронавирусе в России следует обращаться по адресам:
https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/structure/1905
Спец. раздел сайта Минздрава РФ:
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19
Спец. раздел сайта Роспотребнадзора:
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php
Сайт стопкоронавирус.рф
Федеральный чат Яндекса
https://yandex.ru/chat/#/join/02b9f3b2-fadd-4e64-9d0d-cf1808d952ee
Карта распространения от Яндекса:
https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=41.775580%2C54.894027&z=3
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ИСТОЧНИК KP.RU
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