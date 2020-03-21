2020-03-21T15:38:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Артек закрывается, апрельской смены не будет

11 курортных комплексов разворачивают штабы
Анна КИРИЕНКО
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IV смена с 2 по 23 апреля отменяется. Фото: пресс-служба "Артека"IV смена с 2 по 23 апреля отменяется. Фото: пресс-служба "Артека"
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Международный детский центр «Артек» отменил апрельскую смену из-за угрозы распространения коронавируса. Третья смена закончится в срок — 30 марта, и сейчас лагерь работает в штатном режиме.

- В связи с ситуацией, Минпросвещения РФ принял решение приостановить работу федеральных лагерей «Орленок», «Смена» и «Артек». Апрельская смена проводится не будет, - сообщила на заседании оперативного штаба в Совмине Крыма начальник теруправления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В свою очередь министр курортов и туризма Вадим Волченко заверил, что все курортно-гостиничные комплексы получили планы мероприятий по предотвращению распространения инфекции. На территории крупных гостиничных комплексов создано 11 оперативных штабов. Однако для соблюдения профилактических мер не хватает дезинфицирующих средств: даже республиканский ГУП «Солнечная Таврика» до 15 апреля не принимает отдыхающих, пока идет закупка антисептиков.

- Есть вопросы по лампам для кварцевания, рецеркулятурам воздуха, - добавил Волченко. - У бизнеса напрямую нет никакой возможности закупить эти средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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