2020-03-21T17:41:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Аксенов: коронавирусная инфекция выявлена у жителя Крыма, прибывшего из Франции

На полуостров он въехал через границу с Украиной
Анна КИРИЕНКО
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Первый выявленный больной привез вирус из Франции. Фото:Артем Геодакян ТАССПервый выявленный больной привез вирус из Франции. Фото:Артем Геодакян ТАСС
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Первый случай коронавирусной инфекции выявлен у жителя Крыма, который вернулся из Франции через территорию Украины. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу,- отметил глава региона. - С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести.

Контактные с заболевшим находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование. Все учреждения и организации республики продолжают функционировать в соответствии с режимом повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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