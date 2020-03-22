Возле Ялты Черное море стало двухцветным

22 Март 2020 2020-03-22T17:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Непривычные глазу снимки Черного моря, которые сделаны на Южном берегу Крыма, появились в соцсети.

- Двухцветное море в окрестностях Гаспры, - так подписал автор свои фото, которые сделал в Большой Ялте.

На снимках видно, что морская гладь четко делится на два цвета: голубой и темно-синий. Будто-то кто-то взяла да налил чернила разных оттенков. Красота!

Пользователи соцсети стали живо делиться мнениями, комментируя фото, высказывая различные версии необычного зрелища: «Похоже на фотошоп»; «Неправда! Такое можно увидеть, когда вода разной солености»; «Все можно объяснить водорослями, рельефом дна и другими вполне реальными вещами»; «Красота?! Да просто вода в прибрежной зоне грязнее, чем в открытом море!»; «Нет, просто вдали от берега ветер сильнее, волны выше, поэтому и цвет воды разный»; «Канализацию сливают».

И конечно же прозвучала злоба дня: «Коронавирус плывет!»

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU