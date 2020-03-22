2020-03-22T17:54:56+03:00
Общество

Возле Ялты Черное море стало двухцветным

Очевидцы сфотографировали необычное природное явление в окрестностях Гаспры [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Черное море стало двухцветным. Фото: Роман Курортный/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKЧерное море стало двухцветным. Фото: Роман Курортный/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
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Непривычные глазу снимки Черного моря, которые сделаны на Южном берегу Крыма, появились в соцсети.

- Двухцветное море в окрестностях Гаспры, - так подписал автор свои фото, которые сделал в Большой Ялте.

На снимках видно, что морская гладь четко делится на два цвета: голубой и темно-синий. Будто-то кто-то взяла да налил чернила разных оттенков. Красота!

Пользователи соцсети стали живо делиться мнениями, комментируя фото, высказывая различные версии необычного зрелища: «Похоже на фотошоп»; «Неправда! Такое можно увидеть, когда вода разной солености»; «Все можно объяснить водорослями, рельефом дна и другими вполне реальными вещами»; «Красота?! Да просто вода в прибрежной зоне грязнее, чем в открытом море!»; «Нет, просто вдали от берега ветер сильнее, волны выше, поэтому и цвет воды разный»; «Канализацию сливают».

И конечно же прозвучала злоба дня: «Коронавирус плывет!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Возле Ялты Черное море стало двухцветным
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