Поток людей на границе Крыма и Украины сократился в 20 раз

23 Март 2020 2020-03-23T11:10:08+03:00

22 марта границу пересекло чуть более 200 человек. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Поток пассажиров на пунктах пропуска между границей Крыма и Украины сократился в 20 раз, сообщил начальник Пограничного управления ФСБ по Крыму Сергей Станкевич.

- Если за субботу было около пятисот человек (пересекло границу, - Ред.), то за воскресенье - 265. Из них граждан России - 176, граждан Украины - 89, - сказал Станкевич во время ежедневного штаба по профилактике коронавируса.

Начиная с 18 марта, границу Крыма и Украины в обе стороны пересекло 2 898 человек. Из них граждан России - 1 781, граждан Украины - 1 085. Иностранных граждан – 32.

В субботу, 21 марта, стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Крыму. Его нашли у жителя Евпатории, который побывал во Франции. Сегодня он, и все, кто с ним контактировал, находятся под присмотром медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU