В Крыму подорожала гречка, сахар и крупы

23 Март 2020 2020-03-23T11:13:54+03:00

В Симферополе на Центральном рынке гречневую крупу продавали по 100 рублей за килограмм

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В Крыму увеличилась цена на гречку, сахар-песок, пшеничную и рисовую крупу. Также подорожало подсолнечное масло, вермишель и пшеничная мука.

- Специалисты Минпрома проводили мониторинг цен на продукты в муниципалитетах. Увеличилась цена на гречку в Бахчисарайском, Ленинском, Первомайском районах, Раздольненском районе, Евпатории, Джанкойском районе и Симферополе, - сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

Кроме того, по его словам, подорожал сахар в Симферополе, Ленинском, Советском и Раздольненском районах. На пшеничную крупу увеличена цена в Бахчисарайском районе и Симферополе. На рисовую крупу - в Бахчисарайском районе, Раздольненском районе и Евпатории.

- Также мы 22 марта мониторили цены на рынках. Там масло подсолнечное дороже на 9%, сахар-песок - на 18%, мука пшеничная и крупа гречневая – на 32%, рис – на 22%, вермишель – на 66%. В Симферополе на Центральном рынке мы нашли продавца, который торговал гречкой по 100 рублей за килограмм, - уточнил Игорь Михайличенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU