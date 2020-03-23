В Марокко из-за отмены авиарейсов застряла 73-летняя крымчанка

23 Март 2020 2020-03-23T11:32:06+03:00

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73-летнюю крымчанку эвакуируют из Марокко вместе с остальными российскими туристами.

Пожилая жительница полуострова застряла в африканской стране из-за перекрытых границ и отмены авиарейсов в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Сегодня начинается эвакуация, и она в списках, - рассказал на заседании оперативного штаба вице-премьер Игорь Михайличенко.

Кроме того, 10 крымчан (в том числе дети) находятся в Египте. Путевки у них - до 26 марта, однако руководство отеля просто выставило их вон, заявив, что будут дезинфицировать здание. Авиарейсы тоже отменены, туристы сейчас живут на съемной квартире и ожидают эвакуации.

- По Египту еще нет сроков возврата, - отметил Игорь Михайличенко, сообщив, что держит связь с представителями МИД РФ, которые занимаются этим вопросом.

Всего за рубежом из-за отмены авиарейсов застряли более 40 крымчан.

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ИСТОЧНИК KP.RU