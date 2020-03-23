Волонтеры КФУ доставляют пенсионерам продукты на дом
Студенты Крымского федерального университета активно включились в работу по профилактике распространения коронавируса. В частности, ребята помогают пожилым людям.
- Чтобы не подвергать пожилых людей риску заражения, волонтеры помогают им с доставкой на дом продуктов, лекарств и других необходимых товаров, - рассказала заместитель начальника управления по социальной и воспитательной работе КФУ Оксана Ивченко.
Волонтеры также активно распространяют информацию о мерах профилактики COVID-19 в социальных сетях, размещают памятки в подъездах жилых домов, в том числе - с номерами телефонов горячих линий.
Особая миссия - у членов движения «Волонтеры-медики», таких в КФУ более 300 человек. Они проверяют, кто остался в общежитиях университета, проконтролируют наличие дезинфицирующих средств и побеседуют со студентами.
При необходимости старшекурсники Медицинской академии готовы оказывать помощь врачам в больницах.
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ИСТОЧНИК KP.RU