Власти Крыма требуют остановить рост цен на продукты
Зампредседателя крымского правительства Игорь Михайличенко потребовал от глав городов и районов республики усилить контроль за ценами на социально значимые товары.
- Имеют место случаи необоснованного завышения цен на указанные группы товаров на рынках городов и районов Крыма, - отметил вице-премьер во время ежедневного заседания штаба по профилактике коронавируса.
По словам Михайличенко, сегодня потребительский спрос в Крыму нормализовался, однако спрос на крупы и мясные консервы относительно предыдущего дня не возрос.
Зафиксирован рост цен на крупы, овощи и яйцо куриное, что связано с увеличением оптово-отпускных цен поставщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU