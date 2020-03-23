2020-03-23T18:21:55+03:00
Экономика

Власти Крыма требуют остановить рост цен на продукты

Спрос на товары в республике уже нормализовался
Никита ПОЛЬКО
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Дорожают крупы, овощи и яйца.Дорожают крупы, овощи и яйца.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Зампредседателя крымского правительства Игорь Михайличенко потребовал от глав городов и районов республики усилить контроль за ценами на социально значимые товары.

- Имеют место случаи необоснованного завышения цен на указанные группы товаров на рынках городов и районов Крыма, - отметил вице-премьер во время ежедневного заседания штаба по профилактике коронавируса.

По словам Михайличенко, сегодня потребительский спрос в Крыму нормализовался, однако спрос на крупы и мясные консервы относительно предыдущего дня не возрос.

Зафиксирован рост цен на крупы, овощи и яйцо куриное, что связано с увеличением оптово-отпускных цен поставщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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