В Крыму за призывы к терроризму задержали жителя Джанкоя

23 Март 2020 2020-03-23T18:53:57+03:00

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В отношении 26-летнего жителя Джанкоя возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Сообщается, что мужчина разместил в соцсети видеоролики, которые содержат призывы к террористической деятельности. Мужчину задержали, в месте его проживания проведены оперативно-розыскные мероприятия, также изъяты электронные носители информации и техника.

По данным ФСБ, мужчина признал свою вину. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU