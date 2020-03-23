В Крыму за призывы к терроризму задержали жителя Джанкоя
В отношении 26-летнего жителя Джанкоя возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Сообщается, что мужчина разместил в соцсети видеоролики, которые содержат призывы к террористической деятельности. Мужчину задержали, в месте его проживания проведены оперативно-розыскные мероприятия, также изъяты электронные носители информации и техника.
По данным ФСБ, мужчина признал свою вину. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".
Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU