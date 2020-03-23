2020-03-23T20:21:34+03:00
Происшествия

Против Чубарова возбудили еще одно уголовное дело

Лидера запрещенного меджлиса обвиняют в организации массовых беспорядков
Никита ПОЛЬКО
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Чубаров находится в международном розыске. Фото: Рефат Чубаров/FacebookЧубаров находится в международном розыске. Фото: Рефат Чубаров/Facebook
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Крымские следователи возбудили уголовное дело против лидера запрещенного в РФ меджлиса Рефата Чубарова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Чубарову инкриминируют организацию массовых беспорядков возле парламента Крыма в феврале 2014 года, которые сопровождались насилием .

Во время расследования преступлений прошлых лет были получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков.

Так, выполняя его поручения, сторонники Чубарова теснили дубинками митингующих у здания Госсовета РК. В результате более 80 человек получили различные травмы, а два человека скончались.

Напомним, что еще в сентябре 2017 года приговором Верховного суда Крыма Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации массовых беспорядков у крымского парламента и приговорен к 8 годам лишения свободы. Несколько членов запрещенного меджлиса также были признаны виновными в участии в массовых беспорядках.

Сам Рефат Чубаров сбежал на Украину вскоре после всекрымского 2014 года. В России против него расследуется несколько уголовных дел. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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