Против Чубарова возбудили еще одно уголовное дело
Крымские следователи возбудили уголовное дело против лидера запрещенного в РФ меджлиса Рефата Чубарова.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Чубарову инкриминируют организацию массовых беспорядков возле парламента Крыма в феврале 2014 года, которые сопровождались насилием .
Во время расследования преступлений прошлых лет были получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков.
Так, выполняя его поручения, сторонники Чубарова теснили дубинками митингующих у здания Госсовета РК. В результате более 80 человек получили различные травмы, а два человека скончались.
Напомним, что еще в сентябре 2017 года приговором Верховного суда Крыма Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации массовых беспорядков у крымского парламента и приговорен к 8 годам лишения свободы. Несколько членов запрещенного меджлиса также были признаны виновными в участии в массовых беспорядках.
Сам Рефат Чубаров сбежал на Украину вскоре после всекрымского 2014 года. В России против него расследуется несколько уголовных дел. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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ИСТОЧНИК KP.RU