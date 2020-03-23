2020-03-23T20:57:04+03:00
Политика

Судимому экс-мэру Керчи Осадчему доверили музей и дорогую иномарку

Автомобиль Toyota правительство выделить музею в ближайшее время
Никита ПОЛЬКО
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Олег Осадчий. Фото: Пресс-службе городского Совета Керчи.Олег Осадчий. Фото: Пресс-службе городского Совета Керчи.
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Новым директором феодосийского «Историко-культурного, мемориального музея-заповедника Киммерия Волошина» назначен ранее судимый экс-мэр Керчи Олег Осадчий. Чиновника, напомним, осудили пять лет назад за превышение должностных полномочий.

Мэром Керчи Осадчий был с 1998 по 2014 год. В 2015 году против него возбудили уголовное дело, Осадчий был задержан и заключен под стражу. Однако позже его перевели под домашний арест. В итоге суд постановил оштрафовать Олега Осадчего на 150 тысяч рублей.

И вот спустя пять лет Осадчий вернулся на государственную службу. Более того, для решения оперативных вопросов музею, который теперь возглавил экс-мэр, собираются передать автомобиль марки Toyota Camry 2017 года выпуска.

СПРАВКА «КП»:

Музей-заповедник «Киммерия Волошина» объединяет пять музеев: Дом-музей Волошина в Коктебеле, Музей Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии, Литературно-художественный музей, Дом-музей Грина и Дом-музей Паустовского в Старом Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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