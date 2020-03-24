2020-03-24T09:27:57+03:00
Общество

Мыть и протирать: Крымчанам рассказали, как дезинфицировать свои дома

Уборку должны проводить сами жильцы и управляющие компании
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Управляющие компании обязаны наводить чистоту в МКД.Управляющие компании обязаны наводить чистоту в МКД.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Министерстве ЖКХ Крыма подготовили памятку для граждан и управляющих компаний по дезинфекции многоквартирных домов. Дезинфекция, как отмечают в ведомстве, должна проводиться, чтобы не дать бактериям и вирусам шанса на распространение.

Так, управляющим организациям рекомендовано проводить влажную уборку входных групп, холлов первых этажей, почтовых ящиков, лифтов, кнопок общего пользования и перил в многоквартирных домах. Тем более, что все перечисленное входит в перечень работ и услуг управляющих компаний.

Влажную уборку следует проводить с помощью средств дезинфекции. При химическом методе рекомендуется использовать хлорсодержащие и спиртосодержащие растворы, которые одобрены Роспотребнадзором и безопасны для человека.

Отдельно отмечается, что консьержи в многоквартирных домах должны носить медицинские маски или защитные повязки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мыть и протирать: Крымчанам рассказали, как дезинфицировать свои дома
Пограничники Крыма запустили горячую линию на время ограничений в режиме работы пунктов пропуска
Погода в Крыму на 24 марта: сильный ветер и тепло до +10
Судимому экс-мэру Керчи Осадчему доверили музей и дорогую иномарку
Против Чубарова возбудили еще одно уголовное дело
Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Поликлиники отменяют диспансеризацию
В Симферополе и Севастополе 24 марта частично отключат электричество
В Крыму за призывы к терроризму задержали жителя Джанкоя
Власти Крыма требуют остановить рост цен на продукты
В Симферополе закрылась на карантин ледовая школа Ильи Авербуха
В Керчи перевернулся учебный автомобиль
В Евпатории нашли и сожгли десятки килограммов сыра и колбасы
Сильный ветер принес в Крым штормовое предупреждение
Стоимость антисептиков в Крыму выросла на 70 рублей
Теперь официально: Школы Крыма начали работать дистанционно
Ремонт идет по графику: Когда откроют мост на ул Гагарина в Симферополе
В Симферополе почтили память крымскотатарского деятеля Исмаила Гаспринского
Транспортным предприятиям Крыма не хватает защитных масок
Волонтеры КФУ доставляют пенсионерам продукты на дом
Минздрав Крыма закупит медицинские маски по 30 рублей за штуку
В Марокко из-за отмены авиарейсов застряла 73-летняя крымчанка
В Крыму подорожала гречка, сахар и крупы
Поток людей на границе Крыма и Украины сократился в 20 раз
Профилактика коронавируса в Крыму: Обследовано 146 человек за сутки
Заключенные Керченских колоний будут шить защитные маски для Крыма
Коронавирус в Крыму: Первый заболевший успел побывать на работе до карантина
В Крыму 754 человека находятся под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом
Вернувшихся из-заграницы чиновников Крыма проверяют на коронавирус
На Черноморском флоте сформировали экипажи новых малых ракетных кораблей