Мыть и протирать: Крымчанам рассказали, как дезинфицировать свои дома

24 Март 2020 2020-03-24T09:27:57+03:00

Уборку должны проводить сами жильцы и управляющие компании

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В Министерстве ЖКХ Крыма подготовили памятку для граждан и управляющих компаний по дезинфекции многоквартирных домов. Дезинфекция, как отмечают в ведомстве, должна проводиться, чтобы не дать бактериям и вирусам шанса на распространение.

Так, управляющим организациям рекомендовано проводить влажную уборку входных групп, холлов первых этажей, почтовых ящиков, лифтов, кнопок общего пользования и перил в многоквартирных домах. Тем более, что все перечисленное входит в перечень работ и услуг управляющих компаний.

Влажную уборку следует проводить с помощью средств дезинфекции. При химическом методе рекомендуется использовать хлорсодержащие и спиртосодержащие растворы, которые одобрены Роспотребнадзором и безопасны для человека.

Отдельно отмечается, что консьержи в многоквартирных домах должны носить медицинские маски или защитные повязки.

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ИСТОЧНИК KP.RU