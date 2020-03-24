2020-03-24T10:27:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Предпринимателям Крыма грозят закрытием магазинов за спекуляцию продуктами

Допустимые наценки в рознице согласуют с правительством
Анна КИРИЕНКО
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Жадным и хитрым предпринимателям придется не сладко.Жадным и хитрым предпринимателям придется не сладко.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За необоснованное завышение цен на продукты питания и товары первой необходимости предпринимателям грозит наказание вплоть до прекращения деятельности.

Минсельхоз с Минпромом Крыма будут регулярно проводить рейды по торговым прилавкам.

- Предусмотрены штрафы на недобросовестных предпринимателей, вплоть до прекращения предпринимательской деятельности, - заверил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Он сообщил, что сегодня на совещании с руководителями торговых сетей будет подписан меморандум о минимальной торговой наценке на социальные продукты питания. Этот документ получат все муниципалитеты для распространения в торговых точках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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