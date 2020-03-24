2020-03-24T11:02:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Обсерватор в Крыму развернут в Керчи

Чиновники готовятся к возможной эпидемии коронавируса
Анастасия ЖУКОВА
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Обсерватор нужен, чтобы разместить пациентов, если мест в больницах не хватаетОбсерватор нужен, чтобы разместить пациентов, если мест в больницах не хватаетФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Роспотребнадзор выбрал отель для обустройства обсерватора - временного учреждения для размещения больных или граждан на карантине. Предварительно для этих целей выбрали частный отель в Керчи на 75 коек.

- Дополнительно там нужно будет установить военизированную охрану, пункт для дезинфекции автомобилей, - рассказали в ведомстве.

Также в Феодосии есть возможность развернуть дополнительные инфекционные койки в местном медицинском центре, который раньше был детской инфекционной больницей и приспособлен для подобных нужд.

Кроме того, в Феодосии есть подходящий объект, однако там идут ремонтные работы.

СПРАВКА КП

Обсерваторы - временные учреждения для медицинского наблюдения пациентов или граждан на карантине, которые развертываются на базе гостиниц, общежитий, домов отдыха, вокзалов и портовых сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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