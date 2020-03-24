Обсерватор в Крыму развернут в Керчи
Роспотребнадзор выбрал отель для обустройства обсерватора - временного учреждения для размещения больных или граждан на карантине. Предварительно для этих целей выбрали частный отель в Керчи на 75 коек.
- Дополнительно там нужно будет установить военизированную охрану, пункт для дезинфекции автомобилей, - рассказали в ведомстве.
Также в Феодосии есть возможность развернуть дополнительные инфекционные койки в местном медицинском центре, который раньше был детской инфекционной больницей и приспособлен для подобных нужд.
Кроме того, в Феодосии есть подходящий объект, однако там идут ремонтные работы.
СПРАВКА КП
Обсерваторы - временные учреждения для медицинского наблюдения пациентов или граждан на карантине, которые развертываются на базе гостиниц, общежитий, домов отдыха, вокзалов и портовых сооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»