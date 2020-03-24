Полицейские нашли место жительства более 300 крымчан, прибывших из-за границы

24 Март 2020 2020-03-24T12:39:18+03:00

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Полиция устанавливает место жительства всех граждан, которые прибыли на полуостров из-за границы. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщил заместитель начальника полиции подполковник Александр Смаглин.

- На вчерашние сутки поступила информация, 304 человек. Все лица отработаны, по всем установлено местонахождение, - рассказал Александр Смаглин. - За период проведения мероприятий алгоритм весь выработан, работа проводится в штатном режиме.

Правоохранители передают информацию в Минздрав и Роспотребнадзор, чтобы профильные ведомства могли организовать карантин должным образом.

Напомним, на полуострове диагноз Covid-19 пока подтвердили только у одного гражданина - жителя Евпатории, который побывал в Европе и вернулся в Крым через Украину, однако не сообщил на границе о посещении неблагополучных по коронавирусу стран. Он обратился к медикам несколькими днями позже, когда у него начали проявляться симптомы ОРВИ. Его госпитализировали, состояние удовлетворительное и улучшается.

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ИСТОЧНИК KP.RU