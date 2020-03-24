Рельсовые автобусы между Анапой и Керчью продлят до Феодосии

24 Март 2020 2020-03-24T14:18:35+03:00

Новое расписание пока не появилось

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Маршрут пригородного поезда Анапа – Керчь готовятся продлить до Феодосии, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

- В апреле этот маршрут будет продлен: рельсовые автобусы начнут курсировать из Керчи до Феодосии. Это даст возможность осуществлять проезд от Анапы до Феодосии, - сказано в сообщении.

Расписания маршрутов между этими городами пока нет. Цены на билеты еще не озвучены.

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ИСТОЧНИК KP.RU