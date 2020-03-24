2020-03-24T14:18:35+03:00
Экономика

Рельсовые автобусы между Анапой и Керчью продлят до Феодосии

Новое расписание пока не появилось
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба ЮТКФото: Пресс-служба ЮТК
Изменить размер текста:

Маршрут пригородного поезда АнапаКерчь готовятся продлить до Феодосии, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

- В апреле этот маршрут будет продлен: рельсовые автобусы начнут курсировать из Керчи до Феодосии. Это даст возможность осуществлять проезд от Анапы до Феодосии, - сказано в сообщении.

Расписания маршрутов между этими городами пока нет. Цены на билеты еще не озвучены.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тело нашел брат: В пруду частного дома под Симферополем утонула годовалая девочка
В Симферополе и Севастополе 25 марта частично не будет электричества
Учеба по звонку: Минобразования Крыма предлагает учителям надиктовывать уроки по телефону
Всех спортсменов крымских ДЮСШ и секций распустили по домам
Рельсовые автобусы между Анапой и Керчью продлят до Феодосии
Многие крымские перевозчики не соблюдают требования по дезинфекции салонов
Полицейские нашли место жительства более 300 крымчан, прибывших из-за границы
В Крыму водитель выпал из кабины под колеса своего грузовика
В Крыму думают, как ограничить число посетителей в кинотеатрах
В Крыму переназначен министр ЖКХ Дмитрий Черняев
Еще несколько отелей Крыма выберут под обсервации по коронавирусу
Обсерватор в Крыму развернут в Керчи
С розой и с лавандой: Эфиромасличные заводы Крыма разрабатывают натуральные антисептики
На рынках Симферополя начнут измерять температуру
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков более 800 человек
Предпринимателям Крыма грозят закрытием магазинов за спекуляцию продуктами
В Симферопольском районе открыта новая станция скорой помощи
Мыть и протирать: Крымчанам рассказали, как дезинфицировать свои дома
Пограничники Крыма запустили горячую линию на время ограничений в режиме работы пунктов пропуска
Погода в Крыму на 24 марта: сильный ветер и тепло до +10
Судимому экс-мэру Керчи Осадчему доверили музей и дорогую иномарку
Против Чубарова возбудили еще одно уголовное дело
Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Поликлиники отменяют диспансеризацию
В Симферополе и Севастополе 24 марта частично отключат электричество
В Крыму за призывы к терроризму задержали жителя Джанкоя
Власти Крыма требуют остановить рост цен на продукты