2020-03-24T18:27:48+03:00
Происшествия

В Красноперекопске женщина устроила у себя в квартире притон для наркоманов

Теперь крымчанке грозит 4 года тюрьмы
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Красноперекопске полиция нашла наркопритон. Женщина 49 лет гостеприимно приглашала в свою квартиру наркоманов, в которой позволяла им принимать наркотики.

Помимо этого, она предлагала «гостям» свои курительные приспособления. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, во время обыска оперативники также конфисковали у женщины наркотическое вещество – гашиш.

Против нее возбуждено уголовное дело. Крымчанке грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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