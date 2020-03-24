В Красноперекопске женщина устроила у себя в квартире притон для наркоманов

24 Март 2020 2020-03-24T18:27:48+03:00

Теперь крымчанке грозит 4 года тюрьмы

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В Красноперекопске полиция нашла наркопритон. Женщина 49 лет гостеприимно приглашала в свою квартиру наркоманов, в которой позволяла им принимать наркотики.

Помимо этого, она предлагала «гостям» свои курительные приспособления. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, во время обыска оперативники также конфисковали у женщины наркотическое вещество – гашиш.

Против нее возбуждено уголовное дело. Крымчанке грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU