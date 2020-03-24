Художники превратили подстанцию в Симферополе в картину Айвазовского

24 Март 2020 2020-03-24T18:57:10+03:00

Арт-объект выбрали сами жители полуострова во время голосования [фото]

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Стены симферопольской трансформаторной подстанции на бульваре имени Ленина стали полотном для картины Ивана Айвазовского «Штиль». Это уже четвертый арт-объект крупнейшей некоммерческой организации Республики Крым «Добро Мира – Волонтеры Крыма».

Фасады энергетических сооружений не в первый раз становятся «холстами» для крымских художников. Сначала на основе полотна Айвазовского «Корабль в бушующем море» украсили ТП на пересечении улиц Севастопольская и Войкова, затем картину «Неаполитанский залив» нарисовали на трансформаторной подстанции около перекрестка улиц Караимская, Ленина и Шмидта.

Еще одним морским пейзажем «Ночь. Голубая волна» выдающегося мариниста украсили подстанцию недалеко от Козловой и Русской.

Интересно, что основу для стрит-арта выбирали сами крымчане. Волонтерская организация создала голосование в социальных сетях, в котором приняло участие более семи тысяч человек. И выбор большинства участников пал на картину Ивана Айвазовского «Штиль».

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ИСТОЧНИК KP.RU