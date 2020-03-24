2020-03-24T18:56:39+03:00
Общество

Севастопольский вокзал станет удобнее для инвалидов

Деньги на обустройство выделят из федерального бюджета
Анастасия ЖУКОВА
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В конце 2019 года севастопольский вокзал снова стал принимать поезда спустя пять лет затишьяВ конце 2019 года севастопольский вокзал снова стал принимать поезда спустя пять лет затишьяФото: Анастасия ЖУКОВА
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Севастопольский вокзал оборудуют пандусами и средствами связи для удобства инвалидов. Внутри здания появится касса с низким окном для колясочников, а вдоль наземных переходов между платформами появятся поручни.

Кроме того, на вокзале установят тактильные информационные стенды для слепых, световые индикаторы и кнопки вызова работника вокзала. А для людей с нарушениями слуха усилят звуковые сигналы.

На привокзальной площади появятся парковочные места для инвалидов. Проект одобрила Главгосэкспертиза, передает ForPost.

Переоборудованием вокзала займется ФГУП «Крымская железная дорога», деньги выделят из федерального бюджета. Работы завершат уже к концу 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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