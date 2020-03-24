Севастопольский вокзал станет удобнее для инвалидов

24 Март 2020 2020-03-24T18:56:39+03:00

В конце 2019 года севастопольский вокзал снова стал принимать поезда спустя пять лет затишья Фото: Анастасия ЖУКОВА

Деньги на обустройство выделят из федерального бюджета

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Севастопольский вокзал оборудуют пандусами и средствами связи для удобства инвалидов. Внутри здания появится касса с низким окном для колясочников, а вдоль наземных переходов между платформами появятся поручни.

Кроме того, на вокзале установят тактильные информационные стенды для слепых, световые индикаторы и кнопки вызова работника вокзала. А для людей с нарушениями слуха усилят звуковые сигналы.

На привокзальной площади появятся парковочные места для инвалидов. Проект одобрила Главгосэкспертиза, передает ForPost.

Переоборудованием вокзала займется ФГУП «Крымская железная дорога», деньги выделят из федерального бюджета. Работы завершат уже к концу 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU