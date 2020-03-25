Симферопольские водители и торговцы игнорируют масочный режим

25 Март 2020 2020-03-25T10:49:41+03:00

Административные учреждения и организации по работе с населением исправились

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В Симферополе водители общественного транспорта и работники магазинов игнорируют масочный режим. Во всех административных зданиях, где идет прием населения, кроме Красногвардейского района, защитные маски у сотрудников есть.

- У водителей автобусов маски имеются, но они не считают нужным их надевать, - отметил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. - Перчатки и антисептики в автобусах тоже есть, транспорт обрабатывается ежедневно.

Бары и кафе работают в обычном режиме, предлагают посетителям воспользоваться на входе антисептиками, но у работников масок нет. По крайней мере, во время визита сотрудников Центра оперативного реагирования у барменов и официантов масок не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU