В Крыму начал работать консультационный центр для помощи туристам
В Крыму начал работать консультационный центр для помощи туристам, попавшим в сложную ситуацию как на территории России, так и за пределами стран. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
- За сутки на линию позвонили восемь человек. От начала работы нам позвонили четыре человека, вернувшихся из Турции, три человека из Таиланда, два человека из Кубы, два человека, прибывших из Шри-Ланки, и один человек, который планирует возвращаться из Украины, - отметил Волченко.
По его словам, всем даны рекомендации по самоизоляции, а информация передана в Роспотребнадзор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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