2020-03-25T11:08:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму начал работать консультационный центр для помощи туристам

За сутки на горячую линию позвонили восемь человек
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Крыму начал работать консультационный центр для помощи туристам, попавшим в сложную ситуацию как на территории России, так и за пределами стран. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

- За сутки на линию позвонили восемь человек. От начала работы нам позвонили четыре человека, вернувшихся из Турции, три человека из Таиланда, два человека из Кубы, два человека, прибывших из Шри-Ланки, и один человек, который планирует возвращаться из Украины, - отметил Волченко.

По его словам, всем даны рекомендации по самоизоляции, а информация передана в Роспотребнадзор.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовьте деньги: Дезинфекция очагов коронавируса является платной услугой
Коронавирус в Крыму: Как чувствуют себя первые зараженные
Санаторно-курортное лечение льготников прекращается
В Крыму нормализовался спрос на продукты питания
В Крыму хотят развернуть мобильный инфекционный госпиталь
Около остановки на Куйбышевском рынке Симферополя убрали часть забора
Курс на снижение: Глава Крыма высказался за ограничение турпотока в регион
В Крыму 91 школа обучается через телевидение и радио
Коронавирус в Крыму: На 25 марта под медицинским наблюдением больше 1,3 тысячи человек
«Все приемы отработайте на них»: Аксенов потребовал сажать крымчан, скрывающих факт посещения Европы
В Крыму закрываются кинотеатры, кальянные и ночные клубы
В Крыму начал работать консультационный центр для помощи туристам
Профилактика коронавируса в Крыму: Евпаторийский обсерватор готов к использованию