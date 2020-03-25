«Все приемы отработайте на них»: Аксенов потребовал сажать крымчан, скрывающих факт посещения Европы
Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал привлечь к уголовной ответственности граждан, которые скрывают факт пребывания в неблагополучных по коронавирусу странах. Люди не сообщают об этом на границе и не проходят медицинское обследование.
- На пунктах пропуска продолжают выявляться случаи сокрытия информации о нахождении за пределами Украины с высоким эпидемиологическим порогом, - рассказал на заседании оперативного штаба руководитель крымского Погрануправления ФСБ Сергей Станкевич.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от правоохранителей немедленно проработать практику уголовного преследования и осуждения таких граждан.
- Все приемы «рукопашного боя» отработайте на них, просто все, что можно. Пока мы публичного не привлечем первого такого человека к уголовной ответственности, все будут думать, что мы тут сидим и воздух гоняем. Как только первый поедет на «этап» - все станет на свои места, - заявил Аксенов.
Количество граждан, пересекающих государственную границу с Украиной, ежедневно уменьшается. Так, за последние сутки пограничники пропустили всего 200 человек в обе стороны.
С 18 марта, напомним, пропуск через госграницу РФ в Крыму ограничили.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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