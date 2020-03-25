Коронавирус в Крыму: На 25 марта под медицинским наблюдением больше 1,3 тысячи человек

25 Март 2020 2020-03-25T11:25:58+03:00

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В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся больше 1,3 тысячи человек. Из них 52 человека в стационаре.

- На сегодняшний день под медицинским наблюдением у нас находится 1345 человек, а под динамическим меднаблюдением – 1293. Из них 52 человека наблюдаем в стационаре. Подтвержден коронавирус у семи человек, - сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

Напомним, что 24 марта под динамическим наблюдением находились 811 человек, 38 были госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU