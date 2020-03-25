В Крыму 91 школа обучается через телевидение и радио

25 Март 2020 2020-03-25T11:36:16+03:00

Для учащихся на полуострове запущен спецпроект. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Для ребят транслируются уроки по основным предметам

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Учеников 91 школы Крыма переведены на дистанционное обучение. Теперь ребята будут обучаться через телевещание и радиопередачи.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, с 23 марта по 12 апреля в Крыму запущен проект «Домашнее задание». Для учеников 5-11 классов транслируются телепередачи по основным предметам, а для детей начальной школы проводят радиоуроки по чтению и окружающему миру.

Радиостанция «Спутник» вместе с лучшими педагогами, библиотекарями, детскими поэтами и писателями будут советовать для чтения детскую литературу.

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ИСТОЧНИК KP.RU