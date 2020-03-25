Курс на снижение: Глава Крыма высказался за ограничение турпотока в регион

25 Март 2020 2020-03-25T11:42:08+03:00

Один больной в отеле поставит крест на всем сезоне

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Глава Крыма Сергей Аксенов высказался за ограничение туристического потока в регион на время карантина по коронавирусу. Выгода от высокого спроса на отдых в Крыму может обернутся миллионными тратами на изоляцию инфицированных и контактирующих с ними лиц.

- Я бы рекомендовал не настаивать на увеличении турпотока в апреле, - отметил Аксенов на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса. - Я убежден в том, что открыв шлюз и запустив сейчас туристов в Крым, мы ставим под угрозу распространения инфекции весь (курортный) сезон, который может быть.

Глава региона поручил Минкурортов воздержаться от организации дополнительных чартерных рейсов, поскольку ранее крупные российские туроператоры заявили готовность переориентировать турпотоки на внутренний рынок. На санаторно-курортный сектор Крыма ориентируются жители крупных городов, которых перевели на дистанционную работу.

- Понимаю, что люди хотят по-дальше от эпицентров заражения, но для нас с вами это колоссальная работа и дополнительные риски, возможность инфицировать все, что только можно - мы не удержим ситуацию. Поэтому лучше мы апрель месяц побережемся, - заключил Аксенов и добавил, что один инфицированный на территории отеля поставит крест на весь курортный сезон, поскольку объект будет закрыт на карантин вместе с сотрудниками.

По оценке главы, принятые профилактические мероприятия позволят санаторно-курортному сектору в мае выйти на полноценную загрузку.

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ИСТОЧНИК KP.RU