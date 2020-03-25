Около остановки на Куйбышевском рынке Симферополя убрали часть забора
Около магазина «Корзина», что на проспекте Кирова в Симферополе, убрали ограждение. Речь идет об остановке общественного транспорта у ТЦ «Палас».
- На остановке общественного транспорта на проспекте Кирова для удобства посадки и высадки пассажиров демонтированы четыре секции ограждения, - сообщила глава администрации Елена Проценко.
Теперь посадка и высадка пассажиров общественного транспорта будет гораздо удобнее, пообещала глава города.
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU