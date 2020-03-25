В Крыму нормализовался спрос на продукты питания

25 Март 2020 2020-03-25T12:12:30+03:00

С крупными торговыми сетями ранее подписали меморандум о сдерживании цен

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В торговых сетях Крыма нормализовался потребительский спрос на продукты питания. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

- По состоянию на 18.00 часов 24 марта потребительский спрос нормализовался. В крупных торговых сетях имеется запас продовольствия от 20 до 30 дней, - заявил Игорь Михайличенко.

Вице-премьер также напомнил, что 24 марта между крупными торговыми сетями Крыма и Советом министров Крыма был подписан меморандум по нормализации цен на социально значимые продукты питания.

- В рамках соглашения торговые сети обязуются устанавливать минимальную наценку до 5% на ряд социально значимых продуктов первой необходимости, - уточнил Михайличенко.

При этом вице-премьер уточнил, что мелкие и нестационарные торговые объекты «позволяют себе «устанавливать более высокие цены на продукты питания по сравнению с ценами в крупных торговых сетях».

- Предлагаю поручить главам муниципальных образований Крыма усилить контроль за указанными данными торговыми объектами, - заключил вице-премьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU