В Крыму нормализовался спрос на продукты питания
В торговых сетях Крыма нормализовался потребительский спрос на продукты питания. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.
- По состоянию на 18.00 часов 24 марта потребительский спрос нормализовался. В крупных торговых сетях имеется запас продовольствия от 20 до 30 дней, - заявил Игорь Михайличенко.
Вице-премьер также напомнил, что 24 марта между крупными торговыми сетями Крыма и Советом министров Крыма был подписан меморандум по нормализации цен на социально значимые продукты питания.
- В рамках соглашения торговые сети обязуются устанавливать минимальную наценку до 5% на ряд социально значимых продуктов первой необходимости, - уточнил Михайличенко.
При этом вице-премьер уточнил, что мелкие и нестационарные торговые объекты «позволяют себе «устанавливать более высокие цены на продукты питания по сравнению с ценами в крупных торговых сетях».
- Предлагаю поручить главам муниципальных образований Крыма усилить контроль за указанными данными торговыми объектами, - заключил вице-премьер.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»