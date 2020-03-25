2020-03-25T13:04:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму: Как чувствуют себя первые зараженные

Количество инфицированных коронавирусом в Крыму резко выросло
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму по состоянию на 25 марта зафиксировано семь подтвержденных случаев заражения коронавирусом. У одного из заболевших развилась пневмония. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

- В Евпатории состояние у заболевшего компенсированное, также четверо человек с инфекцией зафиксировано в Ялте. Первый из заболевших ялтинцев поступил в клинику с высокой температурой, у него пневмония. По его случаю выезжала санавиация, были приглашены наши сотрудники в воскресенье и вчера. Динамика не ухудшается, но у парня есть сопутствующее хроническое заболевание, несмотря на молодой возраст. Остальные члены семьи в удовлетворительном состоянии, - сообщил Игорь Чемоданов.

По его словам, один заболевший коронавирусной инфекцией лечится в Симферополе, и еще одна женщина – в Саках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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