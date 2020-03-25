Готовьте деньги: Дезинфекция очагов коронавируса является платной услугой

25 Март 2020 2020-03-25T13:06:26+03:00

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Главам муниципальных образований Крыма поручено найти средства на заключительную дезинфекцию в очагах новой коронавирусной инфекции. В задачи Центра эпидемиологии и гигиены Роспотребнадзора эти услуги не входят.

- Эти мероприятия на территории всей РФ проводятся за плату, за бюджет эти мероприятия не оказываются, - подчеркнула руководитлеь регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Поэтому муниципальные образования самостоятельно определяют на своей территории исполнителя, пока есть время.

Определить исполнителя и порядок проведения дезинфекции главы муницпалитетов должны в течение 10 дней. Обработке подлежат как рабочие места инфицированных и их место жительства, так и все объекты и заведения, где они могли быть.

Также Роспотребнадзор планирует привлечь частные лаборатории к исследованию анализов на подозрение по коронавирусу. Сейчас этим занимаются две лаборатории — Центра эпидемиологии и гигиены и республиканской противочумной станции. Но с ростом обследуемых они не справятся с потоком.

- Принято решение собрать всю базу имеющихся приборов вне зависимости, частные или государственные, и определить количество бригад, - пояснила Пеньковская и добавила, что эти лаборатории получат новые тест-системы, позволяющие в течение часа определить наличие в организме нового вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU