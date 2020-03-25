За свои 42 года житель Алушты совершил 54 кражи
В Алуште полицейские поймали мужчину, которого подозреваю в целой серии краж.
Мужчина 42 лет был ранее судим и во время допроса признался в совершении 54 краж.
- Злоумышленник проникал в жилища. Предметом его посягательств становилась бытовая и автомобильная техника, посуда, предметы утвари, детские игрушки и другое, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Теперь против жителя Алушты возбудили несколько уголовных дел, а суд заключил мужчину под стражу. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU