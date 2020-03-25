2020-03-25T17:00:42+03:00
Экономика

Аксенов утвердил план поддержки бизнеса в Крыму

Самым пострадавшим отраслям обещают льготные кредиты
Никита ПОЛЬКО
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Наиболее пострадавшими могут оказаться сферы услуг, туризма и общепита.Наиболее пострадавшими могут оказаться сферы услуг, туризма и общепита.Фото: Анна КИРИЕНКО
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Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в связи с распространением коронавируса.

Согласно документу, который опубликован на сайте крымского правительства, Минэкономразвития РК должно подготовить и направить в правительство России предложения с просьбой ввести мораторий на блокировку счетов субъектов малого и среднего предпринимательства, а также продлить режим действия единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Кроме того, власти республики будут просить федеральный центр отменить уплату малым и средним бизнесом социальных страховых взносов.

Также планируется, что Фонд микрофинансирования предпринимательства Крыма будет выдавать наиболее пострадавшему бизнесу льготные кредиты по ставке не более 3%. В первую очередь – это представители туризма, общественного питания, торговли непродовольственными товарами, бытовых услуг.

Согласно указу, плату по договорам аренды за период с 1 апреля по 30 июня можно будет внести до 20 декабря 2020 года. Пеня по просроченным арендным платежам за этот период взиматься не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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