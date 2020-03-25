В Симферополе и Севастополе 26 марта частично не будет электричества
26 марта, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Леси Украинки, 4-8 (чет), 29/30;
ул. Мраморная, 18-30 (чет), 3-11 (нечет);
ул. Харьковская, 2-30(чет), 1-29/9(нечет);
пер. Харьковский, 1-7;
ул. Шахтеров, 1-13
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
проспект Генерала Острякова, 135, 139, 139-А;
ул. Генерала Хрюкина, 4, 4-А, 6-А, 6-Б, 6
с 9.00 до 13.00
пл. Пирогова, 6-А;
ул/ Белкина, 11;
ул. Льва Толстого, 4-А, 4-16, 8-А, 12-А, 18-А;
Загородняя балка ГК «Кипарис-2»
с 9.00 до 15.00
ул. Большая Морская, 20-32
с 9.00 до 17.00
ул. Адмирала Макарова, 11-13;
ул. Хрулева, 1-5
ул. Циолковского, 1;
ул. Челюскинцев, 38-94;
ул. Богданова, 1
с 8.00 до 17.00
ул. 5 км Балаклавского шоссе 5,10,17;
ул. Городское Шоссе 15-А, 21, 25-27 (нечет), 27-Б;
ул. Полынная 3;
б. Античный 4;
ул. Привольная 7/3,11/2;
ул. Степовая 7/3,11/2;
ул. Полетная 4.
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ИСТОЧНИК KP.RU