В Симферополе и Севастополе 26 марта частично не будет электричества

25 Март 2020 2020-03-25T18:10:52+03:00

Свет отключат в дневное время

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26 марта, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Леси Украинки, 4-8 (чет), 29/30;

ул. Мраморная, 18-30 (чет), 3-11 (нечет);

ул. Харьковская, 2-30(чет), 1-29/9(нечет);

пер. Харьковский, 1-7;

ул. Шахтеров, 1-13

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

проспект Генерала Острякова, 135, 139, 139-А;

ул. Генерала Хрюкина, 4, 4-А, 6-А, 6-Б, 6

с 9.00 до 13.00

пл. Пирогова, 6-А;

ул/ Белкина, 11;

ул. Льва Толстого, 4-А, 4-16, 8-А, 12-А, 18-А;

Загородняя балка ГК «Кипарис-2»

с 9.00 до 15.00

ул. Большая Морская, 20-32

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Макарова, 11-13;

ул. Хрулева, 1-5

ул. Циолковского, 1;

ул. Челюскинцев, 38-94;

ул. Богданова, 1

с 8.00 до 17.00

ул. 5 км Балаклавского шоссе 5,10,17;

ул. Городское Шоссе 15-А, 21, 25-27 (нечет), 27-Б;

ул. Полынная 3;

б. Античный 4;

ул. Привольная 7/3,11/2;

ул. Степовая 7/3,11/2;

ул. Полетная 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU