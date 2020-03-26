Погода в Крыму на 26 марта: До +13 градусов и облачно
В Крыму 26 марта днем до +13 градусов. Небо будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается, сообщают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть северо-восточный ветер до 20 метров в секунду.
В Симферополе сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Днем до +12 градусов.
В Севастополе 26 марта будет облачно, но без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду. Днем до +13 градусов.
На ЮБК сегодня также не будет дождя, но небо скрыто за тучами. Ветер подует с порывами до 17 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +12 градусов.
В Керчи сегодня без осадков, ветер будет дуть до 17 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +11 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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