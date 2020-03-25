Крымчанам, потерявшим деньги в украинских банках, выплатят 350 миллионов

25 Март 2020 2020-03-25T19:32:08+03:00

Украинские банки резко закрылись и бросили всех своих вкладчиков ни с чем Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Крымчане, потерявшие свои вклады в украинских банках из-за вхождения полуострова в состав РФ, продолжат получать компенсации.

Как сообщила вице-премьер - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, в 2020 году Фонд защиты вкладчиков выплатит 350 миллионов рублей людям, которые держали в украинских банках суммы от 700 тысяч и более.

Порядок предоставления субсидии из бюджета республики утвердили на очередном заседании Совета министров РК.

В прошлом году граждане, потерявшие свои деньги после Крымской весны, перечислили более 551 миллиона рублей, пишет Крымская газета.

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ИСТОЧНИК KP.RU