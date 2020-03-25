Детям-сиротам пришлось жить в холодной заплесневевшей квартире

25 Март 2020 2020-03-25T19:33:43+03:00

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На сотрудников Джанкойской администрации завели уголовное дело по статье «халатность», а все из-за ужасного состояния квартир, которые они предоставили детям-сиротам.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Крыма, Джанкойская администрация обеспечила детей-сирот четырьмя квартирами в селе Калиновка. Но жить они там не смогли, потому что жилплощадь не отапливалась, крыша протекала, а на стенах цвела плесень. В актах приема-передачи жилья никакой информации об этом не было.

Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU