2020-03-25T19:33:43+03:00
Происшествия

Детям-сиротам пришлось жить в холодной заплесневевшей квартире

Теперь сотрудников Джанкойской администрации ждет наказание
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Нечеловеческие условия в жилье обнаружили прокуроры.Нечеловеческие условия в жилье обнаружили прокуроры.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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На сотрудников Джанкойской администрации завели уголовное дело по статье «халатность», а все из-за ужасного состояния квартир, которые они предоставили детям-сиротам.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Крыма, Джанкойская администрация обеспечила детей-сирот четырьмя квартирами в селе Калиновка. Но жить они там не смогли, потому что жилплощадь не отапливалась, крыша протекала, а на стенах цвела плесень. В актах приема-передачи жилья никакой информации об этом не было.

Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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