Детям-сиротам пришлось жить в холодной заплесневевшей квартире
На сотрудников Джанкойской администрации завели уголовное дело по статье «халатность», а все из-за ужасного состояния квартир, которые они предоставили детям-сиротам.
Как сообщили в пресс-службе Следкома Крыма, Джанкойская администрация обеспечила детей-сирот четырьмя квартирами в селе Калиновка. Но жить они там не смогли, потому что жилплощадь не отапливалась, крыша протекала, а на стенах цвела плесень. В актах приема-передачи жилья никакой информации об этом не было.
Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки.
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ИСТОЧНИК KP.RU