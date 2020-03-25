Крыму купят еще 2 автомобиля с инфекционными боксами

25 Март 2020 2020-03-25T19:36:33+03:00

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Для крымской медицины катастроф планируют купить еще два автомобиля с инфекционными боксами.

- Министерство здравоохранения Республики Крым планирует приобрести еще два специализированных автомобиля, оборудованных инфекционными боксами для Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, – заявил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Это решение поддержал и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Первый автомобиль получат 30 марта. Еще два придет в течение трех недель. А на следующей неделе ожидают пять транспортировочных изолирующих боксов.

Напомним, в Крыму на текущий момент под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся больше 1,3 тысячи человек. Из них 52 человека в стационаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU