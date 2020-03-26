Саки вошли в топ-5 популярных курортов для отдыха в мае

26 Март 2020 2020-03-26T09:01:36+03:00

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Крымский город Саки вошел в пятерку самых популярных в России бальнеологических курортов, где можно вдвоем недорого отдохнуть в мае. Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

На первом месте рейтинга Пятигорск. Там пара отдаст в среднем 1453 рубля и забронируем 7,3 ночи. Саки заняли вторую строчку рейтинга. Там отдых обойдется в среднем 1294 рубля. Пятерку лидеров замыкает Горячий ключ. Туристы в среднем потратят 2000 рублей на жилье.

По данным Tvil.ru, в среднем отдыхающие бронируют отдых от трех до 11 ночей. Они потратят от 1,3 до двух тысяч рублей в сутки.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами, путешествующими парами, в период с 1 по 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU