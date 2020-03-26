Крымчанам рассказали, как правильно дезинфицировать телефон

26 Март 2020 2020-03-26T09:56:47+03:00

Сотовый может быть переносчиком бактерий и вирусов

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Крымчанам посоветовали ежедневно обрабатывать мобильный телефон антисептическими средствами. Памятку о том, как правильно проводить дезинфекцию, опубликовала мэрия Симферополя.

- Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19, - написали в пресс-службе администрации Симферополя.

Телефон часто передается из рук в руки, часто подносится к лицу, некоторые берут мобильное устройство в туалет. Поэтому на телефоне могут жить различные бактерии и вирусы.

Крымчанам порекомендовали в очередной раз обрабатывать руки и корпус сотового телефона антисептиком. Особенное внимание нужно уделить местам, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

Телефон нужно обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU