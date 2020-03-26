В Крыму временно отменили льготы на проезд для профилактики коронавируса
В Республике Крым временно отменили действие льгот на проезд в общественном транспорте. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.
- До 5 апреля льготный проезд временно приостановить, - сообщила вице-премьер Елена Романовская. - Это нужно как мера стимулирования, чтобы сидели дома льготники, старики, которые находятся в зоне риска.
Напомним, в республике право на бесплатный проезд имеют 32 категории граждан: ветераны, узники концлагерей, репатрианты, ветераны труда, пенсионеры, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и так далее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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