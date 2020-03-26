В Крыму больше полутора тысяч человек находятся под меднаблюдением по корнавирусу

26 Март 2020 2020-03-26T10:58:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся больше 1500 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

- По состоянию на 26 марта 1 523 человека находится под медицинским наблюдением, 1467 человек под динамическим наблюдением, - сообщил Игорь Чемоданов.

Также глава ведомства сообщил, что в Крыму зафиксировано 17 365 больных с признаками ОРВИ, из них госпитализировано 1447 человек. Кроме того, 1161 человек болеют пневмонией, из них 1039 находятся в стационаре.

Кроме того, Игорь Чемоданов добавил, что новых заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму не зафиксировано. По состоянию на 25 марта их было семь человек. Все случаи завозные.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU