Внедрение бесконтактной оплаты проезда для льготников Крыма отложили

26 Март 2020 2020-03-26T12:46:56+03:00

Это сделано, чтобы избежать скопления людей в органах соцзащиты

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На заседании Совета министров было принято постановление отложить переход льготников на оплату проезда через валидаторы до 1 сентября этого года.

- Пересмотр даты позволит предотвратить массовое скопление людей в органах труда и социальной защиты муниципальных образований республики и предоставит дополнительное время гражданам для оформления документов на льготный проезд, - отметила первый замминистра труда и социальной защиты Крыма Татьяна Гудилко, которую цитирует «Крымское информационное агентство».

Напомним, что в ноябре прошлого года было подписано соглашение об установке валидаторов в общественном транспорте, а в декабре ими оснастили уже два маршрута. В феврале этого года власти собирались перевести на бесконтактную оплату проезда весь общественный транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU