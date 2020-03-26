2020-03-26T13:04:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Аксенов распустил чиновников Крыма по домам из-за коронавируса

Решение принято, чтобы не допустить распространение заболевания
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Пресс-служба главы РК.Фото: Пресс-служба главы РК.
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Всех чиновников Крыма решено отправить по домам. Такое распоряжение дал глава региона Сергей Аксенов во время ежедневного заседания штаба по профилактике коронавирусу.

- До конца дня должны выйти наши методические рекомендации: какие отрасли как работают, какие органы власти, в каком порядке, какая штатная численность остается на следующую неделю. Максимально всех, у кого есть возможность работать удаленно, отпустить домой, - потребовал Аксенов.

Документ с рекомендациями будет опубликован до 17.00 26 марта. Кроме того, будет сокращена численность членов оперативного штаба по предотвращению распространения вируса, принимающих участие в заседаниях.

Более того, глава Крыма потребовал отменить все совещания.

По данным на 26 марта в Крыму зарегистрировано 7 человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находятся 1 345 жителей Крыма: 1 293 человека – под карантином дома, в стационары помещено 52 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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