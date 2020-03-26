В Симферополе появились улицы имени Лужкова, Захарченко и Чуркина
Горсовет Симферополя сегодня присвоил названия новым улицам. В числе трех десятков адресов - улицы в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, погибшего главы ДНР Александра Захарченко, бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина и убитого в Турции посла России Андрея Карлова.
Также в названиях улиц нового микрорайона «Крымская роза» увековечены имена первого спикера парламента Крыма Николая Багрова, архиепископа Таврического и Симферопольского Святителя Гурия, русского полководца Александра Суворова.
В столице Крыма также появились улицы с именами ученого Николая Данилевского, писателей Константина Симонова, Александра Куприна, Владимира Терехова и Анатолия Домбровского, основатель школы украинской народной вышивки в Крыму Веры Роик.
В микрорайоне Петровские высоты появились улицы Эдуарда Тотлебена, Дмитрия Карбышева, Героев Альмы и Суздальского полка, Героев Севастополя, Литовского полка и Крымского ополчения.
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ИСТОЧНИК KP.RU