Нерабочая неделя в Крыму с 28 марта по 5 апреля: Как будут ходить поезда и электрички
Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», которая обслуживает поезда, идущие через Крымский мост, не меняет график и расписание составов дальнего следования.
- На текущий момент ограничений и изменений в графики курирования поездов в Крым не вводилось, поезда «Таврия» курсируют по расписанию, - сообщили КП-Крым в пресс-службе компании.
Расписание пригородных поездов также не менялось.
- Все поезда в пригородном сообщении будут курсировать на следующей неделе без изменений, по установленному графику, - отметили в пресс-службе.
В поездах дальнего и пригородного следования проводятся профилактические меры: вагоны обрабатываются дезинфицирующими средствами, сотрудники ходят в масках и перчатках.
Помещения железнодорожных вокзалов также проходят ежедневную дезинфекцию, а среди сотрудников введен масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU