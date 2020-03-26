2020-03-26T17:51:25+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Крыму с 28 марта по 5 апреля: Как будут ходить поезда и электрички

Компания перевозчик не меняет расписание
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Поезда обрабатывают дезинфицирующими средствами.Поезда обрабатывают дезинфицирующими средствами.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», которая обслуживает поезда, идущие через Крымский мост, не меняет график и расписание составов дальнего следования.

- На текущий момент ограничений и изменений в графики курирования поездов в Крым не вводилось, поезда «Таврия» курсируют по расписанию, - сообщили КП-Крым в пресс-службе компании.

Расписание пригородных поездов также не менялось.

- Все поезда в пригородном сообщении будут курсировать на следующей неделе без изменений, по установленному графику, - отметили в пресс-службе.

В поездах дальнего и пригородного следования проводятся профилактические меры: вагоны обрабатываются дезинфицирующими средствами, сотрудники ходят в масках и перчатках.

Помещения железнодорожных вокзалов также проходят ежедневную дезинфекцию, а среди сотрудников введен масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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