Налоговая Крыма прекращает прием граждан с детьми и старше 65 лет
Управление налоговой службы в Республике Крым переходит на прием граждан только по предварительной записи. В целях профилактики коронавируса обслуживание граждан с детьми и старше 65 лет временно прекращено.
Режим работы с клиентами по предварительной онлайн записи на сайте ФНС России вводится с 28 февраля по 3 апреля и возможно будет продлен. Всю входящую корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налоговики принимают через боксы на входе в здании.
При этом для дистанционного общения можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика или онлайн сервисами на сайте www.nalog.ru.
Кроме того, для налогоплательщиков в городских и районных инспекциях создана скайп-связь.
ИФНС России по г. Симферополю – 9102 ИФНС
ИФНС России по Бахчисарайскому району РК – 9104 ИФНС
Межрайонная ИФНС России №1 по РК – 9105 ИФНС
Межрайонная ИФНС России №2 по РК – 9106 ИФНС
Межрайонная ИФНС России №4 по РК – 9108 ИФНС
Межрайонная ИФНС России №5 по РК – 9109 ИФНС
Межрайонная ИФНС России №6 по РК – 9110 ИФНС
Межрайонная ИФНС России №7 по РК – 9111 ИФНС
Межрайонная ИФНС России №8 по РК – 9103 ИФНС
Межрайонная ИФНС России №9 по РК – 9112 ИФНС
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ИСТОЧНИК KP.RU
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