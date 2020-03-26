Налоговая Крыма прекращает прием граждан с детьми и старше 65 лет

26 Март 2020 2020-03-26T18:15:19+03:00

Общаться с налоговиками можно по скайпу или онлайн сервисам. Фото: пресс-служба ФНС

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Управление налоговой службы в Республике Крым переходит на прием граждан только по предварительной записи. В целях профилактики коронавируса обслуживание граждан с детьми и старше 65 лет временно прекращено.

Режим работы с клиентами по предварительной онлайн записи на сайте ФНС России вводится с 28 февраля по 3 апреля и возможно будет продлен. Всю входящую корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налоговики принимают через боксы на входе в здании.

При этом для дистанционного общения можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика или онлайн сервисами на сайте www.nalog.ru.

Кроме того, для налогоплательщиков в городских и районных инспекциях создана скайп-связь.

ИФНС России по г. Симферополю – 9102 ИФНС

ИФНС России по Бахчисарайскому району РК – 9104 ИФНС

Межрайонная ИФНС России №1 по РК – 9105 ИФНС

Межрайонная ИФНС России №2 по РК – 9106 ИФНС

Межрайонная ИФНС России №4 по РК – 9108 ИФНС

Межрайонная ИФНС России №5 по РК – 9109 ИФНС

Межрайонная ИФНС России №6 по РК – 9110 ИФНС

Межрайонная ИФНС России №7 по РК – 9111 ИФНС

Межрайонная ИФНС России №8 по РК – 9103 ИФНС

Межрайонная ИФНС России №9 по РК – 9112 ИФНС

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ИСТОЧНИК KP.RU