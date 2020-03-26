2020-03-26T18:27:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Симферополе из-за коронавируса закроют аттракционы и зооуголок

Прогулки в парках пока разрешены
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Детском парке закроют аттракционыВ Детском парке закроют аттракционыФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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Симферопольские парки на следующей неделе будут открыты для прогулок, хотя и с некоторыми ограничениями.

Так, в Детском парке закроют зооуголок, не будут работать и аттракционы. В Гагаринском парке аттракционы еще не запускали и в ближайшее время не собираются, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.

Для простой прогулки парки будут открыты, но собираться большими компаниями запрещено. - Просим родителей не оставлять детей без присмотра. Парки будет патрулировать Росгвардия, чтобы дети не были без сопровождения взрослых. Бухгалтерия и работники парка будут собираться в дежурном режиме. Кому-то все равно нужно будет кормить животных, - рассказали КП-Крым в администрации МБУК «Детский парк». Распоряжения о закрытии ботанического сада КФУ пока не было, так что парк открыт для прогулок. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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